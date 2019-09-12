Геращенко поплатилась за "зеленых человечков"

Новости Украины:Регламентный комитет принял решение отстранить Ирину Геращенко от работы в парламенте.

Регламентный комитет верховной Рады Украины, принял решение отстранить Ирину Геращенко от работы в парламенте. Об этом сообщает канал "Еспресо". Такое решение поддержали шесть членов комитета. Пятеро проголосовали против и еще торе удержались.

Такой бан, Геращенко получила за свое высказывание в сторону членов партии "Слуга Народа". Выступая в стенах парламента она сравнила "Зе" депутатов с крымскими оккупантами и назвала их зелеными человечками. После этих слов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, выключил Геращенко микрофон, а также, выступил с заявлением о недопустимости подобных высказываний.

На поддержку Ирины Геращенко выступили члены фракции "ЕС", которые заблокировали трибуну, а Геращенко обратилась к Разумкову с просьбой "успокоить свой югент".

В "Слуге народа" решили не оставлять этот вопрос без внимания и подали в регламентный комитет просьбу отстранить Геращенко от участия в заседаниях парламента. Точнее, это сделал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия который заявил, что Геращенко оскорбила его коллег и даже не извинилась. Регламентный комитет удовлетворил просьбу Арахамиии и постановил, что ближайшие пять пленарных заседаний, фракция "Европейская Солидарность", будет обходиться без Ирины Геращенко.

Сама же Геращенко на заседание комитета не явилась, а ее коллеги назвали решение регламентного комитета "наступлением на свободу слова".