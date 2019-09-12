На заседании ВР нардеп "присматривал" себе яхту на круиз

Новости Украины:В этот раз под пристальное внимание журналистов попал член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

Народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - написал журналист.

Стоимость одной из услуг, касающихся яхт, достигала почти 13 тыс. долларов.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".