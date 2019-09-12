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Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики

Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики
23:45 Чт, 12 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина business.ua

Новости Украины:Финляндия будет делиться с Украиной знаниями в сфере возобновляемой энергетики.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) заверил в поддержке Украины в сфере реформ сектора энергетики, в частности, возобновляемой.

"Мы сотрудничаем в сфере энергетики. Нам интересно сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и, я думаю, что это будет на благо обоим государствам. Поэтому мы готовы будем делиться нашими знаниями в этой сфере", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что Финляндия также провела большую работу над лесными массивами.

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"Чтобы леса не только делали взнос в экономику, но улучшали жизнь общества", - добавил Ниинистё.

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Украина, Энергетика, Финляндия, Владимир Зеленский.
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