Касько хочет возобновить дела, которые касались коррупции в ГПУ

Новости Украины:Виталий Касько пообещал реанимировать уголовные производства, которые касались коррупции в Генпрокуратуре.

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько собирается реанимировать уголовные дела, которые начинали расследовать во время его предыдущей каденции в Генпрокуратуре, но не довели до суда.

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Укринформ.

В частности, на вопрос, вернется ли он к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров", Касько ответил: "Это будет зависеть от генерального прокурора, но большинство из тех дел, которые мы начинали, сейчас находятся на стадии судебного рассмотрения. И мы будем делать все, чтобы они нашли свое скорейшее решение".

"Я думаю, что генеральный прокурор поддержит меня в этом, и мы поднимем также те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касались коррупции в Генпрокуратуре. Они будут приоритетом в работе Генеральной прокуратуры", - добавил Касько.

Напоминаем, 6 июля 2015 года ГПУ и СБУ задержали первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в получении 3 млн гривень взятки.

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.

Защита Корнийца утверждала, что стоимость найденных у него бриллиантов составляет 700 долларов США. Сейчас обвинительный акт в отношении их слушается в Голосеевском райсуде столицы.