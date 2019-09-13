Скачать
Пятница, 13.09.2019
Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Трамп: Болтон меня сдерживал по вопросам Венесуэлы и Кубы
Трамп: Болтон меня сдерживал по вопросам Венесуэлы и Кубы
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня

Касько хочет возобновить дела, которые касались коррупции в ГПУ

Касько хочет возобновить дела, которые касались коррупции в ГПУ
02:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Касько пообещал реанимировать уголовные производства, которые касались коррупции в Генпрокуратуре.

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько собирается реанимировать уголовные дела, которые начинали расследовать во время его предыдущей каденции в Генпрокуратуре, но не довели до суда.

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Укринформ.

В частности, на вопрос, вернется ли он к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров", Касько ответил: "Это будет зависеть от генерального прокурора, но большинство из тех дел, которые мы начинали, сейчас находятся на стадии судебного рассмотрения. И мы будем делать все, чтобы они нашли свое скорейшее решение".

"Я думаю, что генеральный прокурор поддержит меня в этом, и мы поднимем также те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касались коррупции в Генпрокуратуре. Они будут приоритетом в работе Генеральной прокуратуры", - добавил Касько.

Рябошапка назначил своего первого заместителя

Напоминаем, 6 июля 2015 года ГПУ и СБУ задержали первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в получении 3 млн гривень взятки.

В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.

Защита Корнийца утверждала, что стоимость найденных у него бриллиантов составляет 700 долларов США. Сейчас обвинительный акт в отношении их слушается в Голосеевском райсуде столицы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Генпрокуратура, Прокурор, Виталий Касько.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Рябошапка обсуждает с Кентом варианты реформирования судебной системы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Fitch повысило рейтинг Укрзализныци до уровня &quot;В&quot;
Fitch повысило рейтинг Укрзализныци до уровня "В"
В столице на взятке погорел чиновник Гоструда (Фото)
В столице на взятке погорел чиновник Гоструда (Фото)
Госдеп США выделит задержанную военную помощь для Украины
Госдеп США выделит задержанную военную помощь для Украины
Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди
Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь