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Первый пошел: Рада поддержала "коррупционный" законопроект

Первый пошел: Рада поддержала "коррупционный" законопроект
11:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали в первом чтении законопроект об обличителях коррупции.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Как передает корреспондент, за данное решение на заседании в пятницу проголосовали 283 народных депутатов.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

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Законопроект предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции.

Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом в момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. В документе оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла закон об усовершенствовании функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Один из законопроектов новым составом депутатов был впервые отклонен. Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О правопреемстве Украины" относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины" (регистрационный номер 1075).

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Верховная Рада, Коррупция, НАБУ.
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