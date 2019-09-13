Верховная Рада приняла законопроект о концессиях

Новости Украины:За принятие законопроекта проголосовали 293 нардепа из 226 необходимых.

В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект о конценссии.

За принятие законопроекта проголосовали 293 народных депутата из 226 необходимых.

Глава Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха акцентирует, что благодаря концессии экологические и социальные обязательства можно будет возложить на на частного инвестора.

Наталуха добавил, что после окончания действия договора государство получит модернизованный, оптимизированный и работающий объект.

Нардеп Богдан Кицак заявил, что украинское законодательство согласовывается, а все объекты концессии ни в коем случае не будут приватизированы. Также он считает, что законопроект получит инвестиции, инфраструктуру и качественный менеджмент.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что аэропорты, порты и автомобильные дороги должны стать объектами концесии.