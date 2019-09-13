Лайчак: Словакия готова помогать Украине

Новости Украины:Разумков и Лайчак обсудили вопросы взаимодействия Верховной Рады и ОБСЕ.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчак обсудили сотрудничество Украины и ОБСЕ в вопросе достижения мира на востоке Украины.

"Разумков и… Лайчак обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сообщает сайт Верховной Рады в пятницу.

Спикер украинского парламента заверил главу словацкого внешнеполитического ведомства в дальнейшем сотрудничестве с ОБСЕ по защите интересов Украины. Он отметил первые шаги в вопросе разблокирования процесса урегулирования ситуации на Донбассе, о точечном прекращении огня, разведении войск и тяжелого вооружения, и выразил надежду, что огонь будет прекращен по всей линии фронта.

Разумков также высказался за расширение Нормандского формата.

Касаясь вопроса проведения местных выборов на оккупированных территориях, глава украинского парламента подчеркнул, что об этом говорить преждевременно - до обеспечения необходимых условий безопасности, прекращения огня и вывода иностранных войск, восстановления границы между РФ и Украиной и контроля над ней.

"Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы - это проявление демократии - невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории", - сказал Разумков.

В свою очередь, Лайчак отметил, что ОБСЕ готова и в дальнейшем оказывать помощь жителям Украины и желает видеть Украину в мире и безопасности.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что Словакия готова помогать и поддерживать Украину. "Готовы, как организация и как страна, помочь во всех направлениях, способствующих облегчению жизни людей", - подчеркнул Лайчак.