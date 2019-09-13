Зеленский посетит Эстонию: причина

Новости Украины:Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию, где ознакомится с опытом внедрения диджитализации.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию, где ознакомится с опытом модернизации управления и внедрения диджитализации.

Об этом он сообщил на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве.

Зеленский отметил высокую динамику политического диалога между странами.

"С мая этого года мы встречаемся с госпожой президентом во второй раз. А если учитывать сегодняшнее утро - это третий", - добавил он.

Президент сообщил, что в следующем месяце планирует посетить Таллинн с официальным визитом и поблагодарил эстонскую коллегу за приглашение.

"Я уверен, что в ходе этого визита, помимо прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии. Речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите. Спасибо, что в этих вопросах вы готовы быть нам партнером и делиться своим опытом", - отметил он.