Харари: Глаза всего мира сейчас обращены на Украину

Новости Украины:По мнению Харари, Украина находится на передовой борьбы против диктатуры и империализма.

Украина находится на передовой борьбы за свободу от внутренней диктатуры и внешнего империализма, от ее успеха зависит будущее либеральной демократии в мире.

Такое мнение высказал профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари, выступая на 16-той Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", сообщили Укринформу в пресс-службе форума.

"На самом деле, глаза всего мира сейчас обращены на Украину. Дело в том, что идея либеральной демократии, которая 10-20 лет тому назад казалась непобедимой и считалась будущим, за последние 4 года пошла на спад. Люди теряют веру, и это - угроза будущему. Украина является светлым лучом, где у людей еще есть вера в свободу, в открытость, в эти ценности - поэтому люди следят за тем, удастся Украине или нет", - сказал он.

Харари добавил, что в случае успеха Украины, это вдохновит людей во многих других странах, в частности России.

"Если Украине удастся, то это очень сильно изменит ситуацию в России. Потому что в российском обществе возникнет вопрос: "Если они могут это сделать, то почему мы - нет?". И на самом деле, это делает ситуацию в Украине еще более сложной, ведь в Украине очень мощный соседней режим, который заинтересован, чтобы ей это не удалось", - добавил он.

По мнению Харари, украинцам необходимо хорошо знать свою историю, но, несмотря на большое количество трагических страниц в ней, помнить - прошлое не диктует будущего. "Прошлое не является определяющим для будущего. Мы не должны быть рабами истории - нужно писать новую страницу", - подытожил он.