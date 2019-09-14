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Загороднюк: США в 2020 году увеличат военную помощь Украине

Загороднюк: США в 2020 году увеличат военную помощь Украине
04:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр обороны Андрей Загороднюк: США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере.

В следующем году Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передают "Лига.Новости".

"США подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности", - написал он.

Глава Минобороны добавил, что в течение двух последних недель он провел со стратегическими партнерами Украины ряд важных встреч, чтобы ответить на все их вопросы и подтвердить приверженность реформам.

"К концу года объем помощи от США будет оставаться высоким, а в следующем году планируется ее рост", - сообщил Загороднюк.

Напоминаем, администрация Дональда Трампа разблокировала средства из программ укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах Госдепартамента США и Пентагона.

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США, Министр обороны, Военная помощь, Андрей Загороднюк.
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