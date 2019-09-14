ВС США готовы развивать побратимские отношения с ВС Украины

Новости Украины:США видят возможность в сотрудничестве с украинскими воздушными силами и развитии отношений.

Воздушные силы Украины и США успешно развивают взаимодействие, что важно для длительного сотрудничества, а украинские и американские пилоты становятся побратимами.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Нью-Йорке генерал-лейтенант Джеффри Гарриджиан, командующий воздушными силами США в Европе, отвечая на вопрос корреспондента.

"История нашего сотрудничества с украинскими воздушными силами очень хорошая. В частности, в прошлом году (на учениях "Чистое небо" - ред.). Благодаря ей, мы имели возможность развить отношения, необходимые для длительного сотрудничества", - пояснил генерал.

По его словам, США видят потенциал к усилению взаимодействия с Украиной, а также возможности "развития побратимских отношений на уровне пилотов, культуры совместного взаимодействия". По его мнению, все это чрезвычайно важно для США в будущем.

Он также отметил, что после оккупации Крыма в 2014 году, весь театр потенциальных военных действий в Восточной Европе изменился, и воздушные силы США были вынуждены существенно пересмотреть свои подходы в регионе.

"Безусловно, 2014 год стал для нас критической точкой, в результате которой мы смогли пересмотреть нашу позицию, наше позиционирование, наш операционный пространство на этом театре действий. После пересмотра наших подходов - вы могли убедиться за последние несколько лет - мы были вынуждены пересмотреть, где и как мы расположены", - рассказал он.

По мнению генерала Гарриджиана, воздушные силы США должны быть уверены, что получают правильные сигналы и предупреждения и способны предоставлять соответствующую поддержку своим партнерам.