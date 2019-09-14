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Блэр и Новосад обсудили образовательные изменения в Украине

Блэр и Новосад обсудили образовательные изменения в Украине
23:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mon.gov.u

Новости Украины:Министр образования и науки Украины Анна Новосад: Мы заинтересованы в опыте Британии в реформировании образования.

Украина заинтересована в британском опыте реформы системы образования, в лучших практиках, которые могут предложить те страны, которые уже прошли этот путь.

Об этом Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила на встрече с премьер-министром Великобритании 1997-2007 годов, исполнительным директором Institute for Global Change Тони Блэром 14 сентября, сообщает сайт Минобразования.

"Мы уже начали реформу "Новая украинская школа" на начальном звене, однако сейчас чувствуем запрос общества на ускорение реформы. Большим вызовом является внедрение новых программ и стандартов на уровне базовой и старшей школ - больше учителей, больше классов, больше инвестиций. Мы заинтересованы в лучших практиках, а также в опыте, который могут предложить нам те страны, которые уже прошли путь реформы образования. Великобритания - одна из таких стран, именно она была лидером этой реформы, и нам очень интересен этот опыт ", - сказала Новосад.

Тони Блэр ответил, что интересуется образовательными изменениями, которые сейчас происходят в Украине.

"Тема образования для меня чрезвычайно важна и близка. И я бы хотел, чтобы наш опыт стал полезен для других ", - добавил он.

Он отметил, что реформа - любая, не только образовательная - "это технологический процесс, который требует очень четкого набора подходов, посредством которых она внедряется. Для этого команда, которая проектирует реформу, должна иметь четкое видение пути, по которому нужно пройти для достижения результата". Среди основных направлений работы при внедрении изменений в образовании Тони Блэр назвал работу по повышению квалификации учителей, улучшению их лидерских качеств и автономию заведений.

Вспомнили также сотрудничество Украины с The Tony Blair Institute for Global Change, в частности, в рамках проекта "Generation Global". Так, команда этого проекта уже на протяжении 7 лет работает в Украине, но только в течение последнего года начала сотрудничество с МОН.

Тони Блэр считает, что Западу надо более настойчиво добиваться выполнения РФ минских соглашений

На сегодня проект уже привлек более 130 школ в городах Украины - в Харькове, Сумах, Полтаве, Днипре, Херсоне, Одессе, Черкассах, Львове. Всего охвачено около 13 000 школьников и 746 учителей. Основное направление проекта - работа по существующим системами для развития навыков у преподавателей, а также критического мышления и диалога у учеников.

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Минобразования, Тони Блэр, МОН, Анна Новосад.
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