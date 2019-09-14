Чийгоз: С Путиным можно договариваться только с позиции силы

Новости Украины:Ахтем Чийгоз считает, что Путин захватил Крым и Донбасс не для своего величия, а потому, что ему нужна вся Украина.

С президентом России Владимиром Путиным можно договариваться только с позиции силы, ставя условие возвращения аннексированного Крыма и вывода российских военных с Донбасса.

Это подчеркнул заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз во время телепрограммы "Свобода слова" Савика Шустера.

"С Путиным можно договариваться только с позиции силы и своих интересов: они должны уйти из Крыма и Донбасса. Путин захватывал Донбасс не ради своего величия, а потому, что ему нужна вся Украина", - сказал Чийгоз.

Он добавил, что "люди погибают каждый день, но ни одна российская часть территорию Донбасса не оставила. И это и есть манипуляция, когда нам пытаются навязать, что это — наш внутренний конфликт".

Также Чийгоз отметил, что и западные партнеры Украины "будут более решительны, если мы будем более решительны, как мы были все пять лет войны".