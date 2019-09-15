Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе

Новости Украины:По словам Волкера, для проведения выборов на Донбассе, нужно обеспечить, в первую очередь, безопасность.

Курт Волкер объяснил, какие шаги нужно предпринять, по мнению Вашингтона, чтобы выборы на Донбассе были легитимными. Первое, на что нужно обратить внимание, на безопасность. Однако это условие требует политической воли со стороны Москвы, которую та пока, не намерена демонстрировать.

По словам Волкера, это то условие, которое мешает выполнить Минские соглашения. Оно не позволят даже сделать первый шаг - провести выборы.

"Свободные и честные выборы могут пройти только в безопасной среде" - заявляет Курт Волкер. Он также отметил, что Россия по прежнему не проявляет желания завершить конфликт.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Киев продолжает настаивать на проведении встречи в "нормандском формате". На встрече планируется обсудить "формулу Штайнмайера" а также, пункты Минских соглашений.

"Формулу Штайнмайера" предложил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Эта формула предполагает получение Донбассом особого статуса, в день проведения выборов, а также вывода войск незаконных формирований.

В последнее время все чаще стали появляться слухи, о встрече в "нормандском формате" в ближайшее время. На проведении периноворов настаивает лично президент Украины Владимир Зеленский. украинский лидер также предложил расширить "нормандский формат" включив в него представителей США и Великобритании, однако пока, эта идея не нашла поддержки других участников.

Как сообщалось ранее, Климкин рассказал, что означает "формула Штайнмайера".