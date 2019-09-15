Тони Блэр: В вопросе Донбасса Россия должна быть готова уступить

Новости Украины:Блэр считает, что есть два варианта закончить войну миром, однако итог будет разным.

Бывший премьер Великобритании, Тони Блэр, заявили что Россия должна быть готова к тому чтобы пойти на уступки и прекратить войну на Донбассе. Такими мыслями он поделился вовремя Ялтинской конференции YES-2019 в Киеве.

Он выразил теорию о том, что есть два вида конфликтов, которые можно разрешить мирно. Однако каждый из них имеет разный итог. Первый вариант, это когда оба участника конфликта считают себя правыми . Их противостояние длится уже очень давно. И вопрос только в том, возможно ли как нибудь объединить обе стороны. В качестве примера, Блэр приводит Израиль и Палестину. Однако он подчеркивает, что в Украина ситуация другая.

Другой вариант, это когда одна сторона подвергается неспровоцированой агрессии другой. По словам Блэра, эту ситуацию можно сравнить с вором, который залез к вам в дом и взял вас в заложники. Вор предлагает вам вас отпустить, но взамен он заберет ваш телевизор. С одной стороны это не плохой компромисс. Но в ситуации когда вы развязаны и можете сопротивляться, это не совсем правильное решение.

По мнению Блэра, очень важно узнать, есть ли у сторон возможность, или рассматривают они варианты, при котором территориальная целостность Украины сохраняется. Но при этом важно, чтобы вторая сторона готова была уступить.

Он подчеркнул, что это безусловно разные процессы, но все зависит от желания другой стороны.