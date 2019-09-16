Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой.

Официальная церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словакии. Напомним, Зузана Чапутова вступила в должность Президента Словакии 15 июня 2019 года. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.

Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Словакии.

После представления делегаций двух стран и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем началась встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой.

ЧТО ГОВОРИЛИ

Братислава поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не получит контроль над своей территорией в международно признанных границах, заявляет президент Словакии Зузана Чапутова.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский также ожидается, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".