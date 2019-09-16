Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине

Новости Украины:Зузана Чапутова высказала, что на территории ее страны ходят мифы, полуправда и ложь об Украине.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила сожаление распространением в ее стране мифов и лжи об Украине.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Чапутова отметила, что Украина показала прогресс за последние годы, но требует дальнейшего реформирования, которое приблизит ее к ЕС.

"Наше сближение я считаю очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - сказала президент.

Чапутова добавила, что пригласила украинского коллегу посетить Словакию.

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