Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
В сети появилось архивное видео 11-летней Кейт Миддлтон (Видео)
В сети появилось архивное видео 11-летней Кейт Миддлтон (Видео)

Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине

Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
14:41 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Зузана Чапутова высказала, что на территории ее страны ходят мифы, полуправда и ложь об Украине.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила сожаление распространением в ее стране мифов и лжи об Украине.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Чапутова отметила, что Украина показала прогресс за последние годы, но требует дальнейшего реформирования, которое приблизит ее к ЕС.

"Наше сближение я считаю очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - сказала президент.

Чапутова добавила, что пригласила украинского коллегу посетить Словакию.

Чапутова: Словакия продлит санкции против РФ

Недавний опрос показал, что 28% словаков считают санкции против РФ слишком жесткими.

Предыдущий лидер словаков Андрей Киска призвал Европейский Союз активнее бороться с российской пропагандой и информационной войной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ЕС, Словакия, Владимир Зеленский, Зузана Чапутова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
05 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Руперт Френд присоединится к касту фильма &quot;Бесконечность&quot;
Руперт Френд присоединится к касту фильма "Бесконечность"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь