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Новый пресс-секретарь Разумкова: что о ней известно

Новый пресс-секретарь Разумкова: что о ней известно
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пресс-секретарем Разумкова стала бывшая глава пресс-службы ГАСИ.

Бывшая руководитель Управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Ольга Туний стала пресс-секретарем Председателя Верховной Рады ІХ созыва Дмитрия Разумкова.

Об этом сама Туний сообщила на своей странице в Facebook.

Так, в ее профиле появилось сообщение, согласно которому с 16 сентября 2019 года она занимает должность пресс-секретаря.

В комментарии Укринформу Туний подтвердила, что ее назначение состоялось 16 сентября.

"Да, меня назначили пресс-секретарем Председателя Верховной Рады. Назначение состоялось сегодня (16 сентября - ред.)", - сказала она.

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Согласно данным Центральной избирательной комиссии Ольга Туний родилась 29 декабря 1985 года в городе Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Была начальником управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Туний баллотировалась по одномандатному избирательному округу №93 как самовыдвиженка.

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Согласно информации общественного движения "Честно", в 2007 году Туний занимала должность пресс-секретаря президентского фонда Леонида Кучмы "Украина". Затем работала на аналогичной должности у секретаря Киевского городского совета Олеся Довгого. Также была помощником-консультантом народного депутата VI созыва от партии "Наша Украина" Игоря Криля.

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Кроме того, Туний занимала должность пресс-секретаря Восточно-Европейской топливно-энергетической компании, которую возглавлял украинский беглый бизнесмен, владелец компании "Украинский медиа-холдинг" Сергей Курченко.

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Верховная Рада, ГАСИ, Дмитрий Разумков, Ольга Туний.
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