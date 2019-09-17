Ярославский: практика использования статуса депутата в личных целях должна быть в прошлом

Новости Украины:Ярославский обратился к Президенту, Раде и правоохранителям с официальным письмом, касающимся возмещения долгов группы АИС.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский обратился к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и правоохранителям с официальным письмом, касающимся возмещения долгов группы АИС на общую сумму около $100 млн перед DCH как кредитором-правопреемником «УкрСиббанка». Документ размещен на корпоративном сайте DCH вместе с сопроводительным текстом.

Среди правоохранительных органов-адресатов: Генеральная прокуратура Украины, Министерство внутренних дел Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

«В своем письме Александр Ярославский указывает на очевидные злоупотребления народными депутатами Украины нового созыва своим депутатским статусом для оказания давления на DCH как кредитора в интересах бенефициаров группы компании АИС – экс-депутатов ВРУ Дмитрия Святаша и Василия Полякова. В документе отмечается также, что в настоящее время в рамках уголовного производства по делу возмещения долгов АИС:

· Василию Полякову предъявлено подозрение в мошенничестве,

· обоим бенефициарам АИС ограничена свобода передвижения,

· должностные лица АИС находятся под круглосуточным домашним арестом.

В то же время, должники предпринимают попытки уйти от ответственности в «лучших» коррупционных традициях», - сказано в сопроводительном тексте к скан-копии письма, размещенной на сайте DCH.

«Очень странно читать письма за подписью депутатов Верховной Рады Украины, которые пытаются подменить собой суд и занимаются адвокацией недобросовестных должников. Так же, как отвратительно наблюдать за имитацией руководством АИС митингов под стенами властных структур. — сказано в письме Александра Ярославского. — По глубокому убеждению коллектива группы DCH, практика использования статуса депутата Верховной Рады Украины в личных целях и для давления на правоохранительные органы должна остаться в прошлом, а народные избранники должны сосредоточиться на законотворчестве и представительстве интересов народа Украины».