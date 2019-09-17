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Пристайко назвал "формулу Зеленского" для урегулирования на Донбассе

Пристайко назвал "формулу Зеленского" для урегулирования на Донбассе
02:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:"Формула Зеленского" говорит о том, что предпримут все шаги, которые могут сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа.

Условная "формула Зеленского" для урегулирования конфликта на Донбассе предусматривает осуществление властью шагов, которые отвечают ожиданиям народа Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Формулы Пристайко" еще нет, есть условная "формула Зеленского". Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа", - сказал Пристайко.

Как пояснил министр, это означает, что Украина будет пытаться вызволить из плена всех наших сограждан и "ментально, посланиями и символами" дотянуться до нашего народа, который остался по ту сторону линии столкновения.

В этом контексте Пристайко напомнил о попытке восстановить мост в Станице Луганской. Кроме того, по его словам, Президент Украины предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

"Такие шаги - это основа условной “формулы Зеленского”, в конце которой стоит: если мы в ближайшее время не сможем, сложив все эти меры, решить проблему, тогда мы должны перейти к каким-то новым другим радикальным мерам. На все про все у нас есть от полугода до года. А заканчивается "формула Зеленского" фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры и каждый день просыпаться и читать, кого застрелил снайпер, и кто где погиб", - сказал Пристайко.

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Вместе с тем министр заметил, что в письменном виде "формулы Зеленского" не существует - он ее только что сформулировал, поэтому она не очень четкая. Та что, по словам министра, ему надо будет встретиться с Президентом и "набросать ее быстренько".

"Какими могут быть радикальные шаги? Я вам скажу, что Президент - это Верховный главнокомандующий. У него, в конце концов, нет другого выхода как защищаться до конца - это наше государство, у нас другого нет", - резюмировал глава МИД

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Вадим Пристайко.
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