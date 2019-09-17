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Гончарук: Мы не ведем переговоров с Коломойским по Приватбанку

Гончарук: Мы не ведем переговоров с Коломойским по Приватбанку
12:18 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что правительство не ведет переговоров ни с кем о Приватбанке.

Правительство не ведет переговоры с бывшими владельцами Приватбанка по решению вопросов вокруг национализации финучреждения.Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

"Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)", - заявил Гончарук.

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

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Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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НБУ, ПриватБанк, Кабмин, Игорь Коломойский, Алексей Гончарук.
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