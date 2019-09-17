В "Голосе" назвали своего кандидата на должность члена ЦИК: кто он

Партия "Голос" предложила Владимиру Зеленскому избрать членом ЦИК эксперта по избирательному праву Андрея Гевко, который во время внеочередных парламентских выборов был представителем политсилы в Центризбиркоме с правом совещательного голоса.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложена кандидатура Андрея Гевко, эксперта по вопросам избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в сообщении.
В то же время в партии уточняют, что Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "ВЫБОРКОМ", а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.
Вместе с тем партия "Голос" призывает Президента Украины обнародовать кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии, которые предложили депутатские фракции.
"На прошлой неделе инициаторы отставки Центризбиркома заявляли о "политической предвзятости" и "недостаточной взвешенности" ЦИК. Партия "Голос" не согласна с такой формулировкой и поэтому голосовала против отставки комиссии. Однако, после решения парламента, Центризбирком необходимо сформировать вновь. Поэтому призываем Президента подать в ВРУ, в срок предусмотренный законом, перечень кандидатур, которые будут соответствовать критериям профессионализма и беспристрастности", - говорится в партийном заявлении.
При этом "Голос" настаивает на максимальной прозрачности при формировании персонального состава ЦИК и требует заблаговременного объявления кандидатов, что позволит провести анализ их предыдущих действий и заявлений.