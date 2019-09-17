В "Голосе" назвали своего кандидата на должность члена ЦИК: кто он

Новости Украины:"Голос" предложил Зеленскому своего кандидата на должность члена ЦИК.

Партия "Голос" предложила Владимиру Зеленскому избрать членом ЦИК эксперта по избирательному праву Андрея Гевко, который во время внеочередных парламентских выборов был представителем политсилы в Центризбиркоме с правом совещательного голоса.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложена кандидатура Андрея Гевко, эксперта по вопросам избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в сообщении.

В то же время в партии уточняют, что Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "ВЫБОРКОМ", а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Вместе с тем партия "Голос" призывает Президента Украины обнародовать кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии, которые предложили депутатские фракции.

"На прошлой неделе инициаторы отставки Центризбиркома заявляли о "политической предвзятости" и "недостаточной взвешенности" ЦИК. Партия "Голос" не согласна с такой формулировкой и поэтому голосовала против отставки комиссии. Однако, после решения парламента, Центризбирком необходимо сформировать вновь. Поэтому призываем Президента подать в ВРУ, в срок предусмотренный законом, перечень кандидатур, которые будут соответствовать критериям профессионализма и беспристрастности", - говорится в партийном заявлении.

При этом "Голос" настаивает на максимальной прозрачности при формировании персонального состава ЦИК и требует заблаговременного объявления кандидатов, что позволит провести анализ их предыдущих действий и заявлений.