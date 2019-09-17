МИД Украины сделали комментарий о встрече глав Украины и РФ

Новости Украины:МИД Украины не опровергали информацию о встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В Министерстве иностранных дел Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию российского издания "Коммерсант" о том, что встреча лидеров нормандского формата состоится в октябре, а не сентябре.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова представителя внешнеполитического ведомства Екатерины Зеленко.

"Да, мы видели информацию на Коммерсанте. Однако точной даты встречи пока нет. Об этом неоднократно заявлял министр иностранных дел. Его заявление опубликовано у нас на сайте", - сообщила она. Кроме того, СМИ пытаются получить комментарий от Офиса президента, однако пресс-секретарь пока на связь не выходят.

18 сентября в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, договоренности которой могут содействовать встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.