Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться

Новости Украины:Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры.

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться на эту должность на следующих местных выборах.

Это он подтвердил на брифинге во вторник.

"Я буду бороться за самоуправление, за интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину - европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, я буду также вести свою политическую силу", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Верховной Раде 13 сентября зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и горсовета 8 декабря 2019 года.