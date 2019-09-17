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Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться

Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры.

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться на эту должность на следующих местных выборах.

Это он подтвердил на брифинге во вторник.

"Я буду бороться за самоуправление, за интересы киевлян, я буду бороться за город Киев и Украину. Потому что вижу Киев европейским городом и Украину - европейской. Я уже много сделал и еще много нужно сделать. И поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, я буду также вести свою политическую силу", - сказал Кличко.

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Как сообщалось, в Верховной Раде 13 сентября зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и горсовета 8 декабря 2019 года.

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Виталий Кличко, Киев, Выборы, КГГА.
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