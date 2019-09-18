Прокуроры Управления спецрасследований ГПУ смогут и в дальнейшем заниматься делами Майдана

Новости Украины:Сотрудники Управления спецрасследований ГПУ будут иметь возможность продолжить процессуальное руководство в делах Майдана после прекращения следственных функций прокуратуры с 20 ноября.

Об этом после заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Он отметил, что прокуроры, которые сейчас работают в Управлении спецрасследований ГПУ, смогут осуществлять процессуальное руководство по делам Майдана уже в Госбюро расследований, "чтобы была определенный связь, чтобы она не разрывалась".

"У них будет возможность или перейти в качестве следователей ГБР, или остаться прокурорами в Генеральной прокуратуре или в Офисе генерального прокурора и осуществлять процессуальное руководство по этим делам", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, 20 ноября 2019 года следственные функции прокуратуры должны перейти к Государственному бюро расследований.