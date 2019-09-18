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Парламент декриминализировал фиктивное предпринимательство

Парламент декриминализировал фиктивное предпринимательство
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада приняла решение удалить из Уголовного кодексу статью, которой назначалось наказание за фиктивное предпринимательство.

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес" (№ 1080). За такое решение проголосовали 347 народных депутатов.

Законом декриминализируется ответственность за фиктивное предпринимательство. То есть из Уголовного кодекса Украины изымается статья 205, которой назначалось наказание за фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сложилась распространенная практика использования контролирующими органами материалов досудебных расследований и приговоров судов по уголовным производствам по статье 205 УК для обоснования доначисления денежных обязательств налогоплательщиков. При этом отмечается, что негативные тенденции в решении налоговых споров были спровоцированы распространенным ошибочным подходом судов к оценке доказательств, предоставленных контролирующими органами.

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Согласно принятому закону повышены размеры сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В частности, предлагается установить, что под значительным размером средств следует подразумевать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи (сейчас в тысячу - ред) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. Под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в пять тысяч (сейчас в три тысячи - ред) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. Под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в семь тысяч (сейчас в 5 тысяч - ред) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

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Также увеличены размеры штрафа за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)

В пояснительной записке также отмечается, что на сегодня в Украине сложилась практика использования уголовных производств как средства давления на бизнес, в частности в контексте проведения налоговых проверок. Такая тенденция искажает суть и цель уголовной ответственности. Согласно гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволит создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине.

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Верховная Рада, Законопроект, Предпринимательство, Уголовныфъй кодекс.
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