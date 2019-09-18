Зеленский не поедет в Лондон: встреча лидеров НАТО пройдет без главы Украины

Новости Украины:По словам Дмитрия Кулебы встреча Зеленского с лидерами НАТО, в Лондоне, не предусмотрена.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров Организации Североатлантического договора (НАТО) в декабре в Лондоне не предусмотрено.

Об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Член фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко спросила, как видит новая власть свое участие в декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

"По состоянию на настоящее время декабрьская встреча определена не как саммит НАТО, а как встреча высокого уровня. По состоянию на сейчас формат мероприятия с партнерами Альянса во время этой встречи не предусмотрен", - ответил Кулеба.

"Будем отталкиваться от реалий, от того, какие возможности будут предоставлены нам НАТО", - подчеркнул он.

При этом вице-премьер заверил, что Украина использует все возможности взаимодействия с Альянсом.

"И тот факт, что президент планирует встретиться с Североатлантическим советом НАТО (31 октября), я думаю, что является очевидно сигналом, что на высшем уровне отношения с Альянсом остаются на высокой повестке дня", - заявил Кулеба.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит Альянса состоится в Лондоне 3-4 декабря в честь 70-летия НАТО.