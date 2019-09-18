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Порошенко высказался о "формуле Штайнмайера"

Порошенко высказался о "формуле Штайнмайера"
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Порошенко, украинская сторона никогда не соглашалась с "формулой Штайнмайера".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что украинская сторона никогда не соглашалась с "формулой Штайнмайера".

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Никогда украинская сторона не соглашалась с "формулой Штайнмайера". Никогда. Ни на парижском, ни на берлинском саммитах. Штайнмайер предложил: давайте сразу после проведения выборов вступит в силу закон об особом режиме местного самоуправления. И ни слова больше", - заявил Порошенко во время совместного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

Он также добавил, что альтернативы Минским соглашениям за пять лет никто не предложил.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что позиция Украины четкая: сначала компонент, связанный с безопасностью, который обеспечивает защиту свободного волеизъявления граждан и восстановление суверенитета Украины над всей оккупированной территорией. Второй этап - политический компонент и проведение под наблюдением международных наблюдателей выборов, которые соответствуют высоким стандартам БДИПЧ.

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По словам Порошенко, миротворцы с мандатом ООН должны обеспечить гарантию компонента, связанного с безопасностью, для свободного волеизъявления граждан за украинские партии, согласно украинскому законодательству, под контролем украинского ЦИК и с обеспечением контроля государства.

Он обратился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко: "В данном случае тезис о выборах по всей территории Украины, простите меня будоражит людей. Потому что выборы по всей территории Украины возможны на территориях, которые сейчас оккупированы, только после восстановления суверенитета, и люди это должны слышать. Потому что по-другому возникает возмущение людей. И нам это сейчас не нужно".

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Германия, Украина, Франция, Россия, РФ, Петр Порошенко, "Нормандская четверка", Европейская солидарность, Нормандсктй формат.
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