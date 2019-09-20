Скачать
Пятница, 20.09.2019
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
РФ готова на прямые поставки газа, Украина требует рыночных цен
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)
Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Пристайко объяснил, что помешало одобрить выборы на Донбассе

Пристайко объяснил, что помешало одобрить выборы на Донбассе
14:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Пристайко, документ не подписали по техническим причинам.

Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" сорвалось из-за технических неполадок. Об этой рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он подтвердил, что трёхсторонняя контактная группа не смогла исполнить поручение "нормандской четверки" письменно подтвердить "формулу Штайнмайера". По его словам, в средине самой трехсторонней контактной группе возникли технические недоразумения.

Также он подтвердил, что представитель от Украины выразил некоторые замечания, которые будут доработаны позже.

Вадим Пристайко допустил возможность, что из текста могут что-то убрать или наоборот добавить.

"Во что он превратится — или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должно решить трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.

Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос, когда состоится следующая встреча трехсторонней контактной группы. Он не исключил возможность того, что она пройдет в формате видеоконференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Минск, Вадим Пристайко, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 (Видео)
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Депутаты изменили свой график работы на октябрь: причины
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Социальная сеть Twitter вводит новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь