Пристайко объяснил, что помешало одобрить выборы на Донбассе

Новости Украины:По словам Пристайко, документ не подписали по техническим причинам.

Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" сорвалось из-за технических неполадок. Об этой рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он подтвердил, что трёхсторонняя контактная группа не смогла исполнить поручение "нормандской четверки" письменно подтвердить "формулу Штайнмайера". По его словам, в средине самой трехсторонней контактной группе возникли технические недоразумения.

Также он подтвердил, что представитель от Украины выразил некоторые замечания, которые будут доработаны позже.

Вадим Пристайко допустил возможность, что из текста могут что-то убрать или наоборот добавить.

"Во что он превратится — или он останется без изменений, или что-то будет добавлено — это должно решить трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.

Вадим Пристайко не смог ответить на вопрос, когда состоится следующая встреча трехсторонней контактной группы. Он не исключил возможность того, что она пройдет в формате видеоконференции.