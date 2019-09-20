Милованов: украинские деньги так же плохи, как иностранные "черные"

Новости Украины:Министр торговли и и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, рассказал о рынке земли в Украине.

Рынок земли не запускается, а выводится из тени с созданием равных правил игры для всех.

Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга относительно принятия закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения, сообщает корреспондент.

"Мы не запускаем оборот земли, он есть. Мы выводим оборот земли из тени. Мы создаем равные правила игры", - сказал Милованов.

Он отметил, что надо бояться не иностранных денег, а тех, которые используются в теневых схемах.

"Правильно бояться черных денег. Иногда черные украинские деньги так же плохи, как иностранные черные деньги. Поэтому нам нужно знать не только, кто является официальным владельцем (земли — ред.), а и то, кто является настоящим, конечным владельцем, и откуда деньги", - подчеркнул министр.