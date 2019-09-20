Директор ГБР и новый глава КМЕС обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества

Новости Украины:20 сентября состоялась рабочая встреча директора ГБР и Председателя Консультативной миссии ЕС.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба встретился с Председателем Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Антти Юхани Хартикайненом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что это была их первая встреча. В ходе переговоров стороны поговорили об основных направлениях дальнейшего сотрудничество.

Труба ожидает консультационной помощи, которая сможет повысить уровень профессионализма работников Генерального бюро расследований. Он заявил о необходимости проведения разнопрофильных учений для работников бюро.

В ходе беседы директор ГБР рассказал делегации о текущей деятельности, основных проблемах и первых успехах.

"Мы уже имеем о чем рассказать: с 12000 уголовных производств, которые есть у нас сейчас, 2000 направлено в суд, есть уже 411 обвинительных приговоров ", - отметил Труба.

Глава КМЕС в Украине, в свою очередь, заявил о важности увеличения экспертной помощи для операционной деятельности Бюро и необходимости постоянной коммуникации сторон.