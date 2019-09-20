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Пятница, 20.09.2019
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Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине

Зеленский и представители МВФ поговорили о реформах в Украине
21:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с Миссией МВФ дальнейшее сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, которая реализуется президентом Украины и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил глава Украинского государства.

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Кроме того, говорится в сообщении, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации с ПриватБанком.

"Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров", - информируют пресс-службе президента.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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МВФ, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Оксана Макарова, Рон ван Роден, Джулия Козак.
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