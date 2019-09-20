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Зеленский подписал новый указ о предотвращении коррупции

Зеленский подписал новый указ о предотвращении коррупции
23:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимиром Зеленским подписан указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №713/2019 о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.

Документ обнародован на сайте главы государства.

С целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции Кабинету министров поручено обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады до 1 октября 2019 года законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения; о легализации игорного бизнеса в Украине; о внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении добычи янтаря в Украине; о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

До 1 января 2020 года Кабмин должен разработать и внести в парламент законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины; о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства о местных выборах; о внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной региональной политики» по повышению действенности агентств регионального развития; о внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития регионов» по усилению конкурентоспособности регионов; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обновлении законодательства о труде.

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Также правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

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Экономика, Коррупция, Указ, Владимир Зеленский.
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