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Путин: У нас формулу Штайнмайера напишет Лавров

Путин: У нас формулу Штайнмайера напишет Лавров
10:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Порошенко рассказал о встрече с Путиным в Берлине, которая состоялась в 2016 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным которая произошла в Берлине в рамках "нормандского формата". Главы государств обсуждали "формулу Штайнмайера". 

По словам Порошенко, Владимир Путин заявил, что у них есть формула Штайнмайера написана Лавровым. В ответ, Порошенко передал ему письмо, подписанное двумя министрами иностранных дел - Франции и Германии, в котором сказано, что это не формула Шиайнмейера.  Порошенко передал письмо Путин, который после прочтения сказал, что это не то. "У нас формулу Штайнмайера напишет Лавров."

По словам Порошенко, он ответил отказам. 

"Лавров ничего писать нам не будет. Тем более, что вместе с нами находится Штайнмайер, можете у него спросить."

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В ответ Путин сказал, что ничего спрашивать не будет поскольку его, Штайнмайера, "переагитировали."

Так же Порошенко заявил, что Украина заинтересованна в мире и восстановлении суверенитета на оккупированных территориях. 

Но в тоже время он добавил, что Украина точно не заинтересованна чтобы это был мир написанный в России и РФ, с помощью своих вооруженных сил, решала кто будет избран на этих выборах. 

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Берлин, Владимир Путин, Петр Порошенко, Нормандский формат, Формула Штайнмайера.
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