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Министр обороны: Мы не планируем сокращать состав ВСУ

Министр обороны: Мы не планируем сокращать состав ВСУ
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Загороднюк сообщил, что Минобороны не будет сокращать состав ВСУ.

Министерство обороны Украины не планирует сокращать состав Вооруженных сил.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим", – рассказал Загороднюк.

Он добавил, что нужно понять, «какая нам нужна численность и где, в какой структуре».

"Мы скажем, что вот это – наша угроза, вот это – наш план обороны, здесь – нам нужно столько людей, здесь – нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", – отметил глава Минобороны.

Напоминаем, Верховная Рада 20 сентября приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства".

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Согласно документу планом обороны является совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

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Минобороны, ВСУ, Андрей Загороднюк.
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