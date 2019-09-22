Путин в 2014 году обманул Порошенко по освобождению Сенцова

Новости Украины:Петр Порошенко рассказал о несдержанном обещании Владимира Путина отпустить задержанного в 2014 году Олега Сенцова.

Пятый президент Петр Порошенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин обещал отпустить украинского режиссера Олега Сенцова сразу после задержания, однако затем нарушил это обещание.

Об этом Порошенко заявил в эфире программы “Рандеву”.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Я хочу подчеркнуть, что тогда были задержаны два российских журналиста, в 2014 году, в июне или в июле. И Путин во время разговора задал этот вопрос, и я говорю: "Вы отпускаете Сенцова, вы отпускаете тех, кого задержали, - я отпускаю журналистов". Путин отметил: "Да, я готов, но прошу сделать первый шаг. Вы отпустите сейчас журналистов, и мы немедленно рассмотрим вопрос с Сенцовым"... Это очень хорошо и на все 5 лет научило, как надо относиться к подобным обещаниям. Так, было принято решение, чтобы мы освободили двух журналистов. И после этого я звоню господину Путину и затрагиваю вопрос о Сенцове и других. Он говорит: "Да подождите, мне принесли документы, это террористы", - сказал Порошенко.

По его словам, Путин в течение пяти лет категорически отказывался обсуждать освобождение Сенцова, несмотря на огромное давление.

"Потом к ним добавились Сущенко, Балух, другие. Не было ни одного разговора, чтобы бы мы не говорили (об этом вопросе - ред.)", - сказал Порошенко.

На вопрос, почему их вернули раньше, Порошенко ответил, что "это не в руках Медведчука, не в руках Зеленского и не в руках Порошенко".

"Путин рассматривал заложников, как разменную монету, которой он покупал возможную отмену санкций или которой он пытался поддержать кого-то, например, Медведчука, или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему было именно сейчас выгодно это сделать, Порошенко отметил, что "дальше тянуть не имело смысла".

Ранее сообщалось, Петр Порошенко напомнил, что за время его президентства удалось вернуть более трех тысяч пленных.