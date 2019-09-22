"Прослушка" Трубы: новые комментарии ГБР

Новости Украины:По мнению ГБР, "прослушка" в кабинете Трубы может повредить расследованию резонансных дел.

Аппаратура для прослушивания, которая была обнаружена в кабинете директора ГБР Романа Трубы, может повредить состояния досудебного расследования уголовных производств, находящихся в ГБР.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Это может повредить состоянию досудебного расследования некоторых уголовных производств, ведь в кабинете директора проходят совещания, в том числе, с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда информацию, которая является тайной досудебного расследования. Речь идет о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может быть заранее раскрыта, что нанесет вред финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что в подследственность ГБР входят такие субъекты, как чиновники, правоохранители и судьи ", - сказала Иванова.

Она уточнила, что обнаружили аппаратуру для прослушивания случайно - одна из работниц, которая просто проветривала помещение, при первичном внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе элементы, похожие на аппаратуру для прослушивания, и сообщила об этом в полицию и другим сотрудникам ГБР.

"Пока нам неизвестно, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Просто, элементарно, это сделать было невозможно. Очевидно, что работали люди, которые разбираются в этом ", - отметила Иванова.