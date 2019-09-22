Украина и Турция будут совместно бороться с терроризмом (Фото)

Новости Украины:Министры внутренних дел Украины и Турции обсудили сотрудничество стран в сфере борьбы с преступностью.

Украина и Турция собираются углубить сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу, передает пресс-служба МВД Украины.

Аваков отметил, что стороны должны действовать совместно, быстро и слажено, если речь идет о терроризме. Таким образом у нас получится противостоять этим угрозам и на региональном, и на национальном уровне.

Представитель Турции, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничества страны с Украиной.

Глава Нацполиции Сергей Князев, который тоже присутствовал на встрече, подчеркнул важность продолжения совместной борьбы стран с организованной преступностью

"Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - отметил Сергей Князев.

Также стороны договорились о взаимном признании водительских удостоверений.

"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано уже в ближайшее время", - добавил Арсен Аваков.