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Встречу Зеленского и Джулиани организовал Ермак

Встречу Зеленского и Джулиани организовал Ермак
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Встреча Зеленского с Джулиани была инициативой Ермака.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что его встреча с частным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани состоялась по его инициативе после озвученных Джулиани причин отмены его визита в Украину в мае 2019 года.

"Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа" (об этом Джулиани сказал в начале мая 2019 года в одном из интервью – ред.), я предложил поговорить с ним. На тот момент я был знаком с Куртом Волкером (специальным представителем Госдепа США по Украине – ред.), я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - сказал он в интервью "Левому берегу".

"Дальше было так: я приехал в Вашингтон, одна из первых встреч - в Конгрессе. Сидят демократы, республиканцы. Мы разговариваем о том, что мы собираемся делать в сфере правосудия, как будут работать суды. Затем я решил проинформировать конгрессменов, что планирую позвонить Джулиани, чтобы поговорить с ним о следующем: самое главное – у нас новая команда, новый президент, мы простые ребята. С нами не надо для встречи искать посредников. Вот мой номер телефона, по нему всегда можно позвонить и приехать. И вообще, я являюсь фанатом того, что он сделал для Нью-Йорка в качестве мэра", - расссказал Ермак.

Помощник Зеленского отметил, что также хотел заверить Джулиани, что при каденции новой украинской власти все расследования будут происходить прозрачно, не будет никаких команд "прикрой/открой" по звонку. "Это - фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры", - подчеркнул он.

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Ермак указал, что сообщил американским конгрессменам о намерении позвонить Джулиани, еще не зная, что "события будут развиваться в таком ключе, как сейчас", и благодаря этому "теперь чувствует себя очень уверенно".

"Так вот, мы с Джулиани поговорили по телефону, а после этого лично встретились в Мадриде (в июле – ред.). Я повторил ему эти же тезисы. Он отметил, что для него было важно услышать, что новая украинская власть будет исповедовать принципы открытости и законности, будет бороться с коррупцией, и своей целью ставит сделать Украину успешной", - рассказал помощник Зеленского.

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США, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, Андрей Ермак.
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