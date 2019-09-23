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Понедельник, 23.09.2019

"Не закрывайте глаза на коррупцию": Зеленский обратился к украинцам (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ, а также менять свой менталитет в отношении коррупционных проявлений. "Дорогие украинцы, я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флэш-мобе. Сейчас пришло время для самого масштабного. Принять участие может каждый гражданин Украины. Для этого не нужно записывать никаких видео, не нужно ставить никаких хэштегов. Нужно только одно – жить по закону. Путь Украины к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы, как власть, будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.
Фото: Twitter
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12:43 Сегодня Телеграф
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