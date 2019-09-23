Зеленский определил один из неотложных законов для рассмотрения в Раде

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" №76-IX.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что данный закон Рада приняла 12 сентября 2019 года.

Владимир Зеленский определил этот закон как неотложный для рассмотрения в парламенте.

В пресс-службе подчеркнули, что документ будет обеспечивать реализацию механизмов, которые заложены в законе, а также урегулирует вопрос фин. поддержки правительством реализации кинематографических проектов.

К примеру, отдельные платежи от субъектов кинематографии будут зачислять в специализированный фонд государственного бюджета.

"Реализация норм Закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу", - отметили представители президента.