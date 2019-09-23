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"Не нужно изобретать велосипед": Порошенко о важности ПДЧ для Украины

"Не нужно изобретать велосипед": Порошенко о важности ПДЧ для Украины
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Петр Порошенко вновь заявил о необходимости ПДЧ для Украины.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден в необходимости подписания Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал в понедельник в Киеве, комментируя информацию о том, что в команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить "на столетия" суверенитет и территориальную целостность Украины.

Порошенко подчеркнул: "Называется этот договор НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед".

Порошенко: Я не боюсь никого и ничего

Политик напомнил, что первым этапом является План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). "Но для этого надо в декабре…на саммит НАТО поехать. В повестку дня – включить вопрос относительно Плана действий относительно членства в НАТО для Украины", - сказал он.

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НАТО, Петр Порошенко, ПДЧ.
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