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Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева

Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева
01:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Такое решение было принято на V съезде партии "Ридна краина".

Лидер партии "Родная страна" ("Рідна країна"), народный депутат IV—VIII созывов Николай Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Съезд избрал лидером партии Томенко и определил его кандидатом на пост мэра столицы от политической силы в случае проведения досрочных выборов, сообщается на сайте партии.

"Сегодня нам навязывают выбор между "плохими застройщиками" Кличко и "хорошими застройщиками" от новой власти. Только городской голова должен заботиться не об интересах застройщиков, а об интересах киевлян", - сказал Томенко.

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Партия также приняла решения принимать участие в выборах в Киевский городской совет. Томенко в 2005 году был вице-премьером по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко.

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Николай Томенко, Выборы, Мэр Киева, Ридна краина, Пост мэр Киева.
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