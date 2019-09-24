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РФ обвиняет Украину в "подрыве" моста в Луганске и даже открыла уголовное дело

РФ обвиняет Украину в "подрыве" моста в Луганске и даже открыла уголовное дело
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Следственный комитет России возбудил дело против за Украины за якобы "подрыв" моста в оккупированном Луганске.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации).

В СК РФ утверждают, что 19 сентября неустановленные лица, выполняя "заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины", якобы совершили "подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска", а ”именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей".

Как заявляют в СК РФ, "это преступление" было направлено на срыв поставки "гуманитарной помощи" для жителей оккупированной Россией части Луганской области.

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"Противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации – сотрудников МЧС России, находившихся в составе гуманитарного конвоя, и были направлены против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и "международного права" будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Следственный комитет России, основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления", - заявили в ведомстве.

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Украина, Россия, Луганск, Подрыв моста.
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