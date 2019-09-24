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Загороднюк: Мы не будем возвращать корабли с оккупированного Крыма

Загороднюк: Мы не будем возвращать корабли с оккупированного Крыма
16:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр обороны Андрей Загороднюк сделал заявление, что после аннексии Крыма Россией, Украина не будет возвращать военную технику с полуострова.

Украина не планирует возвращать корабли и вооружения, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией. Об этом в интервью ВВС Украина рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", — заявил Загороднюк, отвечая на вопрос о возможном возвращении техники и вооружения из Крыма. Также он добавил, что сейчас ведутся переговоры о возвращении в Украину захваченных россиянами в Керченском проливе катеров. "Но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", — подчеркнул министр.

В Гамбурге 25 мая состоялось заседание Международного трибунала по морскому праву, рассматривающего дело о захвате украинских моряков у берегов Крыма. Действия России были признаны незаконными, в связи с чем трибунал потребовал освободить взятых в плен в Керченском проливе украинцев и захваченные корабли.

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В начале июля стало известно, что украинские военные катера "Никополь", "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", которые русские захватили вместе с экипажами в ноябре 2018 года, как и ранее находятся в акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи.

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Все по теме:

Россия, Крым, Керченский пролив, Министр обороны, Корабль, ВСУ, Минобороны Украины, Андрей Загороднюк.
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