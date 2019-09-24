Украина будет продолжать двигаться в направлении НАТО

Новости Украины:На заседании Комитета НАТО по вопросам партнерства представители Украины заверили союзников в продолжении евроатлантического курса Киева.

Начальник Управления сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев заверил представителей Альянса в продолжении Украиной евроатлантического курса.

Об этом сообщается на странице Миссии Украины при НАТО в соцсети Фейсбук.

"В ходе встречи союзники были заверены в продолжении евроатлантического курса Украины, что является краеугольным камнем нашей политики в области обороны и безопасности. Наша цель - стать частью системы коллективной обороны и безопасности, что означает взаимодействие, совместимость и совместные усилия", - говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося в штаб-квартире Альянса в Брюсселе заседания Комитета НАТО по вопросам партнерства и коллективной безопасности, посвященного подготовке Оценки выполнения Комплексного пакета помощи НАТО Украине, которая будет обнародована во время визита Североатлантического совета НАТО в Киев в октябре этого года, руководитель экспертной группы взаимодействия с Альянсом отметил: "Комплексный пакет помощи НАТО для Украины является важным элементом поддержки НАТО нашего государства. Он позволяет нам эффективно адаптироваться к современным вызовам в сфере безопасности, в частности, увеличить устойчивость к ним, эффективнее реализовывать программу реформ, прежде всего, в сфере безопасности и обороны и т.д. ".

Как известно, комплексный пакет помощи НАТО для Украины был одобрен 9 июля 2016г на встрече в Варшаве лидеров государств и правительств комиссии Украина-НАТО.

Пакет помощи содержит более 40 целевых мер поддержки Украины в ключевых сферах, которые подкрепляются совместной работой на стратегическом уровне и способствовать способности Украины лучше обеспечить собственную безопасность.