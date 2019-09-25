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Макрон: "Нормандский саммит" состоится в ближайшие недели

Макрон: "Нормандский саммит" состоится в ближайшие недели
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ранее планировалось, что такая встреча может состояться уже 16 сентября.

Саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом Макрон сказал в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"В следующие недели состоится саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - заявил Макрон.

Он отметил, что Украина нуждается в "отваге для восстановления мира".

"Президент Зеленский начал делать первые шаги - Путин смог ответить. Это прогресс, которого удалось достичь на протяжении последних недель. И мы знаем, какие должны быть следующие этапы в этом: Минские договоренности, способность развивать устойчивый мир на местах", - подчеркнул президент Франции.

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В пятницу, 13 сентября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, поскольку Россия "не может" принять в ней участие.

Ранее планировалось, что такая встреча может состояться уже 16 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что хочет провести встречу в "нормандском формате" до конца сентября.

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Париж, Франция, Владимир Зеленский, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон.
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