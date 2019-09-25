Зеленский обсудил с Меркель подготовку к "нормандскому саммиту"

Новости Украины:Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Офис Президента.

"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны в восстановлении разрушенного моста близ Станицы Луганской.

Глава государства подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны Ангела Меркель подчеркнула неизменность поддержки Германией усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в "нормандском формате" для достижения действенных результатов.