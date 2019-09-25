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"Добро пожаловать в 21-й век": Зеленский принес в ООН пулю

"Добро пожаловать в 21-й век": Зеленский принес в ООН пулю
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский в ООН рассказал о погибшем на Донбассе певце Василии Слипаке.

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе солисте Парижской национальной оперы Василии Слипаке для иллюстрации, что в 21-м веке вместо того, чтобы быть услышанным, можно быть убитым.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. (…) Она выглядит вот так", - сказал глава Украинского государства, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, и продемонстрировал присутствующим пулю.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

"Таких историй – тысячи. Таких пуль – миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - сказал глава государства.

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Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах. Был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С июня 2015 года Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

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Украина, ООН, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, ГА ООН, Василий Слипак.
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