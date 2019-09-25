Реформы прокуратуры Украины: что может измениться

Новости Украины:Руслан Рябошапка дал старт реформе прокуратуры.

Вступили в силу изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры", которые предусматривают аттестацию всех прокуроров и следственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценивание по критериям профессионализма и добропорядочности, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", - отметил генпрокурор Руслан Рябошапка.

В частности, аттестация действующих прокуроров состоится на основании положений, которые уже в ближайшее время будут размещены на сайте ГПУ. На их основе с 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию.

Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому последующему кадровые комиссии, в состав которых будут включаться лица, делегированные международными организациями, допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предварительный этап.

Первый этап представляет собой экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений прокурора в применении закона, возможности осуществлять полномочия.

Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков прокурора на основе анонимного компьютерного тестирования.

Наконец, на третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добропорядочности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

Планируется, что первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, а вторая и третья очереди аттестации будет касаться прокуроров региональных и местных прокуратур.